Министр обороны Ирана об ответе на возможные атаки США

Ответ Тегерана на возможные атаки со стороны Вашингтона будет пропорциональным. Об этом, как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское телевидение, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Мы использовали ракеты малого радиуса действия. Я надеюсь, что это станет запоминающимся уроком для США", - сказал он, комментируя нанесенный Ираном ракетный удар по американским базам в Ираке. "Иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка", - подчеркнул Хатами, отметив при этом, что президент Дональд Трамп "превратил администрацию США в террористическое правительство".