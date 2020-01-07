Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 14:06

Вылетевший в 6.10 8 января самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") через две минуты после взлета перестал отвечать на запросы диспетчеров и пропал с радаров. Вскоре пришло сообщение о падении горящей машины. На борту Boeing 737 было 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Представители «МАУ» заявили, что самолет был новый, 2016 года производства, последнюю проверку прошел 6 января и никаких технических неисправностей выявлено не было.

Экипаж состоял из опытных летчиков и был еще усилен инструктором ввиду сложности полета. Самолет смог набрать высоту лишь 2400 метров, после чего произошло падение. Предварительная причина – возгорание двигателя. Обращает на себя внимание почти часовая задержка с вылетом, причины которой пока неизвестны. Поскольку трагедия произошла через считанные часы после того, как Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке, появилась версия, что украинский самолет попал под удар иранских ПВО, ожидавших ответ со стороны США. Ее озвучило иорданское издание Al-Hadath. Украинское посольство в Тегеране исключило версию теракта, хотя, очевидно, окончательно снять вопросы сможет только специальное расследование. Украине в последнее время «везет» оказываться так или иначе причастной к глобальным конфликтам. Шантаж украинского президента поставками американского вооружения в обмен на компромат стали причиной импичмента Дональду Трампу. Газопровод «Северный поток-2», запущенный Россией в обход Украины, оказался в центре конфликта США с европейскими союзниками. Теперь украинский самолет вдруг потерпел крушение буквально в эпицентре самой напряженной на этот момент точки мира, в самые тревожные минуты. Еще и президент Зеленский оказался на отдыхе в расположенном совсем рядом Омане. Просто череда роковых совпадений.