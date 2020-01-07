Гибель украинского пассажирского самолета: странное время, странное место Haqqin.az из Украины
Вылетевший в 6.10 8 января самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") через две минуты после взлета перестал отвечать на запросы диспетчеров и пропал с радаров. Вскоре пришло сообщение о падении горящей машины.
На борту Boeing 737 было 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Представители «МАУ» заявили, что самолет был новый, 2016 года производства, последнюю проверку прошел 6 января и никаких технических неисправностей выявлено не было.
Экипаж состоял из опытных летчиков и был еще усилен инструктором ввиду сложности полета. Самолет смог набрать высоту лишь 2400 метров, после чего произошло падение. Предварительная причина – возгорание двигателя. Обращает на себя внимание почти часовая задержка с вылетом, причины которой пока неизвестны.
Поскольку трагедия произошла через считанные часы после того, как Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке, появилась версия, что украинский самолет попал под удар иранских ПВО, ожидавших ответ со стороны США. Ее озвучило иорданское издание Al-Hadath. Украинское посольство в Тегеране исключило версию теракта, хотя, очевидно, окончательно снять вопросы сможет только специальное расследование.
Украине в последнее время «везет» оказываться так или иначе причастной к глобальным конфликтам. Шантаж украинского президента поставками американского вооружения в обмен на компромат стали причиной импичмента Дональду Трампу. Газопровод «Северный поток-2», запущенный Россией в обход Украины, оказался в центре конфликта США с европейскими союзниками. Теперь украинский самолет вдруг потерпел крушение буквально в эпицентре самой напряженной на этот момент точки мира, в самые тревожные минуты. Еще и президент Зеленский оказался на отдыхе в расположенном совсем рядом Омане. Просто череда роковых совпадений.
Иран для украинской авиации становится роковым местом и по другим причинам. 23 декабря 2002 года здесь разбился Ан-140, на борту которого находилось 45 человек – 39 украинцев и шесть россиян, авиационных специалистов, инженеров и менеджеров, осуществлявших совместный с Ираном проект по сборке Ан-140 на совместном предприятии в Исфахане. В той трагедии погибла фактически верхушка авиастроительной элиты Украины. Производственная кооперация со временем была свернута.
Начало 2020 года оказалось очень жестким. Хотелось бы верить, что дальше пойдет полегче, хотя оснований для оптимизма, честно говоря, не очень много.