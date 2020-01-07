Встреча лидеров началась около 13:30 по местному времени и завершилась чуть позже 15:00. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись немногим более полутора часов.

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В Стамбуле президент РФ Владимир Путин проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии.