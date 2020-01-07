Минтруда о новых правилах получения пособия по возрасту

Если до начала этого года женщины (при отсутствии права на пенсию по возрасту) получали пособие по возрасту в 62 года, а мужчины (при отсутствии права на пенсию по возрасту) в 67 лет, то с начала этого года этот возрастной порог приравнивается к возрасту получения права на пенсию. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, по новому закону, вступившему в силу с 1 января 2020 года, с первого числа этого месяца женщины в возрасте 61 год 6 месяцев и мужчины в возрасте 64 года 6 месяцев (при отсутствии права на пенсию по возрасту) получили право на пособие по возрасту.

В прошлом году назначение пособия по возрасту было электронизировано и лицам, попадающим под данную категорию, пособие назначается в электронном порядке. Этим людям не нужно обращаться в какие-либо органы и представлять документы. Информация о том, как назначено пособие и в каком банке его следует получать будет доводиться до сведения граждан посредством СМС. Те, у кого нет номера, на который можно отправить СМС, смогут получить информацию в колл-центре министерства «142» или же в местных отделениях фонда социальной защиты. После этого, предъявив удостоверение личности, граждане смогут получить карту соответствующего банка.

Вместе с тем, согласно новому законодательству, возрастной порог для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, уменьшается на 1 год на каждого ребенка.

Возрастной порог для права получения пособия матерями, воспитавшими детей с ограниченными возможностями до 8-и лет, уменьшается на 5 лет.

А также уменьшается на 5 лет возрастной порог для права получения пособия отцами, воспитавшими 5 и более детей до возраста 8 лет после смерти их матери или аннулирования брака, либо после лишения матери материнских прав, при условии не заключения нового брака, либо усыновившими и воспитавшими в одиночку 5 и более детей до возраста 8 лет, в том числе опекунами-мужчинами, воспитавшими в одиночку 5 и более детей до возраста 8 лет.