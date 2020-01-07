«Дружба» службой об итогах нового проекта Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев практически во всех своих выступлениях подчеркивает, что во главе всех начинаний правительства стоит забота о гражданах страны, их благополучии. Каждый масштабный политический или экономический шаг преследует главным образом цель улучшения благополучия граждан. Поэтому сегодня ответы на вопросы о социальном развитии населения надо искать не только в социальных программах, которых, кстати, можно насчитать десятками. Причем весьма масштабных как по охвату населения, так и по финансовой емкости.
Достаточно отметить такие важные шаги в области улучшения благосостояния населения, как успешный результат пакета социальных реформ, осуществленных главой государства в прошедшем году в два этапа. Эти преобразования оказали существенную поддержку в деле улучшения благосостояния более 5 млн граждан. В частности, было обеспечено более чем двукратное повышение минимальной заработной платы и минимального размера пенсий, социальных пособий и пенсий.
Сотни тысяч граждан и все банки страны почувствовали большое облегчение в результате решения вопроса проблемных кредитов и их реструктуризации. Правда, итоги года пока не подведены, но в соответствии с поручением главы государства семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в связи с участием в войне, должно быть предоставлено 800 квартир, а 600 гражданам – бесплатные автомобили. Не говоря уже о нескольких новых учреждениях реабилитации и социального обслуживания, а также 10 тыс. семьях, воспользовавшихся Программой самозанятости.
Думается, не стоит углубляться в статистику, которая осталась уже в прошлом году. Об этом много писалось и все это будет продолжено в начавшемся году, но, конечно, в новом исполнении, с учетом происходящих реформ. Тем более что и в этой сфере предстоят большие инновационные перемены. В частности, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев твердо намерен превратить в новый бренд Азербайджана центры DOST.
И если первый национальный бренд служба ASAN является детищем президента Ильхама Алиева, то новая служба DOST создана по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Это уникальный проект в области оказания государственных социальных услуг, позволяющий оказывать из «одного окна» 126 услуг по сферам занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi) будет оказывать услуги 2,8 млн человек. А всего в 2019-2025 годах в Баку и регионах страны планируется открыть 31 центр DOST.
Полгода назад появился первый центр DOST, а сегодня агентство планирует электронизировать в этой системе 91 услугу из оказываемых 132. По словам Бабаева, одна из важных целей электронных систем, созданных министерством в различных сферах, заключается в том, чтобы в результате была создана индивидуальная социальная программа каждого гражданина.
В соответствии с поручениями главы государства в рамках мер по совершенствованию административного исполнения, министерством предприняты необходимые шаги в области создания услуг населению по электронным технологиям. Конечно, все это преимущества новых инновационных начинаний трудно оценить сразу, но со временем люди это, безусловно, оценят по достоинству.
Так, население страны уже успело оценить впервые запущенный в сентябре 2018 как социальный реестр населения портал «e-Social», насчитывающий более 150 тыс. активных пользователей. Он дает гражданам возможность доступа к собранной о них социальной информации и пользоваться услугами занятости, видами социального обеспечения и т. д. в гибком режиме. В качестве первой проактивной услуги в прошлом году осуществлен переход на автоматизированный механизм назначения пенсий, разработано и сдано в эксплуатацию около 15 систем электронного назначения по социальным пособиям и стипендиям. В этом году также будет запущен ряд новых систем электронного назначения и справочных служб. А после завершения электронизации непосредственно электронные системы будут формировать индивидуальную соцпрограмму для каждого гражданина, где будут определены занятость, соцобеспечение и другие возможности граждан, им будут направляться соответствующие предложения. Все это положит конец лишним хождениям граждан по «собесам», унижения, клянченья у высокомерного чиновника положенного назначения, поборам и т.д.
Да, в центрах DOST находит отражение социальная политика правительства. Здесь и реформы, и инновации, и борьба с коррупцией и взяточничеством, и новые технологии, и привлечение молодежи к этой работе, и деятельность волонтеров. То есть, эти центры отражают облик современного Азербайджана, и, как сказал глава государства, страна должна развиваться именно этим путем. Услуги DOST наглядно подтверждают, что в центре политики президента стоит гражданин Азербайджана, а в основе социальной политики, проводимой им, - принципы социальной справедливости и гуманизма.
Ильхам Алиев всегда отмечает, что сильная экономика и сильная социальная политика являются приоритетами государственного курса. Осуществляемые им широкомасштабные реформы демонстрируют переход к новому качественному этапу. И нет сомнения, что важные шаги по обеспечению социального обеспечения в стране будут продолжаться в будущем.