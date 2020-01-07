Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев практически во всех своих выступлениях подчеркивает, что во главе всех начинаний правительства стоит забота о гражданах страны, их благополучии. Каждый масштабный политический или экономический шаг преследует главным образом цель улучшения благополучия граждан. Поэтому сегодня ответы на вопросы о социальном развитии населения надо искать не только в социальных программах, которых, кстати, можно насчитать десятками. Причем весьма масштабных как по охвату населения, так и по финансовой емкости. Достаточно отметить такие важные шаги в области улучшения благосостояния населения, как успешный результат пакета социальных реформ, осуществленных главой государства в прошедшем году в два этапа. Эти преобразования оказали существенную поддержку в деле улучшения благосостояния более 5 млн граждан. В частности, было обеспечено более чем двукратное повышение минимальной заработной платы и минимального размера пенсий, социальных пособий и пенсий.

Сотни тысяч граждан и все банки страны почувствовали большое облегчение в результате решения вопроса проблемных кредитов и их реструктуризации. Правда, итоги года пока не подведены, но в соответствии с поручением главы государства семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в связи с участием в войне, должно быть предоставлено 800 квартир, а 600 гражданам – бесплатные автомобили. Не говоря уже о нескольких новых учреждениях реабилитации и социального обслуживания, а также 10 тыс. семьях, воспользовавшихся Программой самозанятости. Думается, не стоит углубляться в статистику, которая осталась уже в прошлом году. Об этом много писалось и все это будет продолжено в начавшемся году, но, конечно, в новом исполнении, с учетом происходящих реформ. Тем более что и в этой сфере предстоят большие инновационные перемены. В частности, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев твердо намерен превратить в новый бренд Азербайджана центры DOST. И если первый национальный бренд служба ASAN является детищем президента Ильхама Алиева, то новая служба DOST создана по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Это уникальный проект в области оказания государственных социальных услуг, позволяющий оказывать из «одного окна» 126 услуг по сферам занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST (Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi) будет оказывать услуги 2,8 млн человек. А всего в 2019-2025 годах в Баку и регионах страны планируется открыть 31 центр DOST.