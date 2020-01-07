Ильхам Алиев выразил соболезнования Зеленскому и Роухани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президентам Украины и Ирана Владимиру Зеленскому и Хасану Роухани соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крушения украинского авиалайнера возле Тегерана.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета возле Тегерана. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования», - отмечается в текстах соболезнований.