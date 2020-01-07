Глава Евросовета едет к Эрдогану
Председатель Европейского совета Шарль Мишель 11 января совершит визит в Турцию. Как сообщили источники в ЕС, в ходе визита Шарль Мишель встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Anadolu сообщает, что стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
«Шарль Мишель всегда призывал к диалогу для снижения напряженности в регионе. Турция - ключевой игрок для обеспечения стабильности в регионе, и с этим связан визит главы Евросовета в Стамбул», - сообщили источники.