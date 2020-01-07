В Кувейте опровергли вывод войск США из страны обновлено 15:47
Страница информагентства KUNA в Twitter подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы не соответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.
Ранее распространилась информация о том, что через несколько дней США планируют начать вывод войск из Кувейта.
* * *
США известили министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней, сообщает агентство Kuna.
"Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы "Арифджан" в течение трех ближайших дней", - цитирует министра агентство.
Министр назвал решение США неожиданным и сообщил, что ведет переговоры по данному вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США, передает РИА Новости.
База "Арифджан" является важным логистическим пунктом для США в регионе.