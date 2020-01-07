Страница информагентства KUNA в Twitter подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы не соответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.

Ранее распространилась информация о том, что через несколько дней США планируют начать вывод войск из Кувейта.

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США известили министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней, сообщает агентство Kuna.