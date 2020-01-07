Устойчивость азербайджанской национальной валюты – маната в наступившем 2020 году будет зависеть от стабильности цен на мировом нефтяном рынке, отметил эксперт-экономист Вюгар Байрамов, представляя haqqin . az прогноз стоимости маната.

«То, что курс маната напрямую связывают с нефтью, вполне объяснимо: 81% поступлений в страну твердой валюты осуществляется за счет экспорта нефти и еще 8% - за счет нефтепродуктов и газа. Нефть - основной фактор, влияющий на стоимость маната по отношению к другим валютам. Если в следующем году цена на нефть удержится на нынешнем уровне, то есть $65 за один баррель марки «Brent», то Центральный банк Азербайджана сможет сохранить нынешний курс маната, поскольку этого будет достаточно для обеспечения торгового баланса, стабильных поступлений иностранной валюты и т.д.», - заявил В.Байрамов.

При этом эксперт считает, что, возможно, придется прибегнуть и к девальвации – если цена нефть падет до $50.

«Цена нефти в $50 - «красная линия», которая окажет прямое воздействие на валютные доходы страны, - утверждает экономист. В этом случае ЦБА будет вынужден осуществить изменения курса маната и использовать средства Нефтяного фонда страны».

Однако, подчеркивает В.Байрамов, пока все прогнозы цен на мировом нефтяном рынке в 2020 году говорят о том, что цена на нефть не будет ниже $60 за баррель марки «Brent». И этого вполне достаточно для стабильности маната. Так что если не случится каких-либо экстраординарных событий, влияющих на нефтяные цены, то в 2020 году девальвации азербайджанского маната не будет.

Но вот если цены на нефть, вопреки благоприятным прогнозам, обрушатся ниже $50, то ЦБА, вероятнее всего, пойдет на 25% девальвацию, что означает повышение стоимости доллара к манату до 1,80 (нынешний курс ЦБА 1,70 маната). И это, по проведенным оценкам, далеко не шоковый уровень девальвации, достаточной для стабилизации стоимости маната, полагает эксперт.

Между тем каких-то резких колебаний цен на нефть не ожидается, и есть обоснованная надежду, что курс маната в следующем году останется на нынешнем уровне.