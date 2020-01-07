Американские эксперты: Иран не собирался убивать военных США

Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке. Возможную цель атаки назвали эксперты телеканала CNN, отметив, что атака стала скорее политической, а не военной.

Аналитики указывают, что США имеют сильную систему противоракетной обороны, и в Тегеране об этом знают. В противном же случае, считают эксперты, Иран мог переоценить свои возможности и показал свою слабость — ракетный удар не нанес серьезного ущерба американской стороне.

Однако в пользу гипотезы о том, что Тегеран и не собирался наносить заметный урон Вашингтону, говорит тот факт, что ракетный удар совершен ночью. В светлое время суток вероятность массовых жертв была бы выше. Кроме того, аналитики обратили внимание на заявление главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который подчеркнул, что действия Тегерана продиктованы желанием лишь ответить на агрессию, а не довести конфликт до эскалации.

Таким образом, целью атаки, скорее всего, является попытка переложить ответственность за ситуацию в регионе на президента США Дональда Трампа и спровоцировать его на какие-то резкие шаги. О том, что атака направлена непосредственно против американского лидера, может свидетельствовать то обстоятельство, что Трамп в 2018 году посещал авиабазу в Ираке, которая стала мишенью иранских ракет.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».