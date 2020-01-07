Дамаск поддержал удары Ирана по американским базам

МИД Сирии заявил о солидарности с Ираном после его ударов по американским военным базам в Ираке и праве Тегерана отвечать на агрессию Вашингтона.

"Сирия выражает абсолютную солидарность с Ираном... и подтверждает его право защищаться в свете американских угроз и нападений, и возлагает ответственность за все последствия на США", - цитирует гостелеканал Ikhbariya заявление сирийского внешнеполитического ведомства.

МИД заявил, что Вашингтону нужно избавиться от попыток установить свою гегемонию, и что главным виновником конфликтов в регионе являются США.