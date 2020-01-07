Ильхам Алиев назначил нового главу Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Анара Гулиева на должность председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, сообщает АзерТАдж.
Отметим, что ранее Анар Гулиев занимал должность первого заместителя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
Напомним, что ранее данный Госкомитет возглавлял Самир Нуриев, который был назначен главой Администрации президента Азербайджана.