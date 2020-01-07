AZAL и Buta Airways не отменят полеты в Тегеран

Авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» в связи с многочисленными обращениями. Об этом передает haqqin.az.

В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием.

Отметим, что некоторые крупные авиакомпании приостановили полеты в Иран в связи с эскалацией ситуации в регионе.