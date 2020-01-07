В Армении застрелился солдат-контрактник
На боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части Министерства обороны Армении военнослужащий-контрактник Гегам Викторович Хачатрян, произведя выстрел из закрепленного за ним пулемета, нанес себе смертельное огнестрельное ранение. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на управление по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.
В 6-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело.