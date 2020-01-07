Ирак заранее предупредил США об иранском ударе

Власти Ирака заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.