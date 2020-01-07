Американские военные покинули базы в Сирии

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака, сообщает госагентство SANA.

По данным агентства, порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком. В свою очередь, с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Отмечается, что ряд грузовиков прибыл на базу в Шаддади с юго-востока Сирии - провинции Дейр-эз-Зор.