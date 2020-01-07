Путин и Эрдоган открывают «Турецкий поток» прямой эфир
В Стамбуле проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В церемонии в конгресс-центре "Халидж" принимают участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Проект «Турецкий поток» предусматривал строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.