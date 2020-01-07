Иран отказался передать Boeing черные ящики разбившегося самолета

Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований, сообщает иранское информагентство Mehr.

"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, уточнив, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".