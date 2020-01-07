Владимир Решетов, автор haqqin.az 16:59

Голландия — страна, которая долгие годы воевала с водой. Последовательно там отбирали у воды очередные куски территории, чтобы превратить их в плодородные поля. И вот правительство этой приморской страны начало огромный проект, который должен повернуть процесс вспять и отдать воде то, что было забрано. И все для того, чтобы подготовить жителей к... потопу. В самых черных сценариях предполагается, что он может произойти и одной из самых богатых государств мира окажется полностью затопленным. Изменения климата необратимы.

Ноорвард — один из 39 регионов Голландии, который власти готовятся отдать природе. Поворачивается вспять годами проводившийся в них процесс осушения. Одно из напоминаний о регионе Ноорвард и его жителях — телефонная книжка региона. Номера в ней были присвоены домам и прекрасным крестьянским хозяйствам. Сегодня от них нет и следа. Земля возвращается к морю Несколько лет назад на территории этого польдера (дамба на месте затопления — прим.авт.) были большие, добротные хозяйства, поля были засажены картофелем и луком. Сейчас ничего этого уже не осталось. Такие опустошенные окрестности вспоминает один из голландских крестьян, живущий неподалеку. Голландия в гонке со временем. Но никто не уверен, что произойдет и какой будет уровень природного явления. Точно одно — климатические изменения приведут к подъему уровня воды в море, которое точно пойдет на сушу. Голландия повторно под угрозой, так как находится на 10 метров ниже уровня моря. Прогнозы для Голландии не оставляют иллюзий — раньше или позже море зальет эту землю. Однако прогнозы неоднозначны. Некоторые говорят о росте, с которым можно как-то справиться пока он еще постепенный, другие представляют катастрофические сценарии, представляя такие неукротимые явления, с которыми люди будут не в состоянии справиться. Оптимисты, тем не менее, верят в знаменитые противопотопные валы, штормовые барьеры, насосы и иные конструкции. Однако даже они утверждают, что все это даст результат с определенным временем и высокой ценой.

10 миллионов переселенцев - На другом конце этого спектра мнений находится контролируемое оставление территорий, что не было бы хорошо, так как потребовало бы переселения 10 миллионов человек. А когда об этом мы узнаем, когда будет известно, что это действительно плохо, то окончатся инвестиции, а локальные экономики рухнут. Это сценарий, как из кошмара, но - увы — реальный. Правда, кошмар может быть меньший, если начнем действовать уже сейчас — говорит Маартен Клейханс, преподаватель геофизики и географии университета в Утрехте. Как утверждают специалисты, наиболее низко расположенные территории Голландии, находятся на 10 метров ниже уровня моря. Если бы в данный момент убрать существующие преграды, то вода рванувшая на сушу, дошла бы до Утрехта в центре Голландии. Любые страховки не будут эффективными навсегда, а кроме того, временами они становятся обоюдоострым оружием. И имеют свои недостатки. Кроме того существует такая точка, по пересечении которой спасение суши перед потопом не имеет экономического смысла. И тогда голландцев ждет огромный удар. Эвакуации нужно будет подвергнуть 10 миллионов человек. Вполне возможно, что в результате столь масштабной операции многие голландцы рванут в соседние, более безопасные континентальные страны — Францию, Германию, Бельгию. И тогда миграционная проблема недавнего времени для старой Европы покажется цветочками. Ведь 10 миллионов благополучных недавно европейцев захотят такого же уровня жизни, каким он был до потопа. Вот тогда континент вздрогнет… Межправительственная группа по вопросам изменений климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) действующая при ООН, точно подсчитала насколько вырастет уровень моря (это неизбежно!!!). Как международное сообщество можем на определенном уровне этому противостоять, или точнее говоря, не допустить стремительного подъема воды. Развитые государства должны ограничить выброс парниковых газов. Однако они не справляются с обязательствами. Самое печальное, что это может привести к росту уровня воды, который уже будет невозможно остановить.

Крестьяне потопят страну? Труднее всего достучаться до граждан. Голландцы на протяжении сотен лет жили в ощущении гордости за свои методы борьбы с водой. В этой стране нет недостатка в технологических решениях и институций для тех же целей. Потому очень трудно убедить общественное мнение в том, какой риск угрожает Голландии, если уже сейчас не воспринимаются жертвы для неуверенного и отдаленного будущего. При этом Голландия находится в группе тех стран, что не выполняют решений по редукции парниковых газов. Все испытано. Возникла даже широкая коалиция партий, которые хотели бы этого добиться, но их намерения столкнулись с резкой реакцией противников. Правительство пробовало ограничить загрязнение азотом, но очень сильно воспротивились этому крестьяне (главные загрязнители). Протест их был таким мощным, что потребовалось в Гаагу послать для защиты армию. Сегодня мы стоим перед чем-то более плохим, чем когда-либо в истории человечества, а может быть, и во всей геологической истории. Мы никогда не оказывались в такой ситуации, и не готовы к ней. Доминирующее в обществе Голландии ощущение безопасности и веры в системы защиты от наводнений есть ни что иное, как иллюзия. Это мнение преподавателя Маартенса Клейханса. Благополучная жизнь, стабильное развитие Голландии и иллюзия непобедимой системы «борьбы с водой» привело к сильному сопротивлению переменам. Множество жителей этой страны не имеют представления о проблемах и не интересуются будущим. Здесь не появился политик, который бы настоял на переменах и убедил в них общество. То, как в этой стране веками справляются с водой — это национальная гордость. Некоторые институции по водохозяйству возникли еще в XIII веке. С того времени они независимы от государства. Благодаря этому, на них не влияет политический климат. Они могут работать без остановки и влияния со стороны. К этому приводит тесное сотрудничество между отдельными институциями и совместные проекты с учеными. Проект Sea Level Knowlege Rise Programme объединяет экспертов, задачей которых является мониторинг угроз со стороны моря, вызванных климатическими изменениями, и выработка рекомендаций для решения проблем. В этом вопросе в Голландии рассматривают четыре равных сценария. Для жителей многих приморских стран — например, Балтии, Польши, Германии, Азербайджана, Грузии, Украины, многих других такой подход — научная фантастика. Однако голландцы видят все очень серьезно. Ведь от способности выйти из смертельно грозящей ситуации зависит - быть или не быть этому государству.