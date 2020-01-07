Золото и нефть подорожали после атак Ирана на военные базы США

Мировые цены на нефть и золото продолжают рост на фоне конфликта между США и Ираном. Впервые с 2013 года котировки золота превысили 1 600 долларов за унцию.

Позже цена скорректировалась до 1 594 долларов, это на 1,2 процента выше, чем вчера, пишет «Коммерсантъ». Издание прогнозирует, что цены вырастут еще.

Фьючерсы на нефть WTI, которую добывают в штате Техас, подскочили на 4,4 процента. Нефть марки Brent дорожала в ходе торгов на пять процентов (до 71,75 доллара за баррель), позже цена изменилась. Позже стоимость Brent составила 68,82 доллара за баррель.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в случае эскалации конфликта Brent может подорожать до 70–80 долларов за баррель.