Европарламент отказался наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

Европейский парламент не будет наблюдать за внеочередными выборами в Азербайджане, назначенными на 9 февраля этого года. Об этом говорится в сообщении Европарламента, направленном в агентство Turan.

«Ни один из членов Европарламента или из его структур не уполномочен наблюдать или комментировать избирательный процесс от имени Европарламента. Следовательно, если какой-либо член Европарламента решит наблюдать за этими выборами, то он будет делать это от себя лично, и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европарламента», - говорится в пресс-релизе.