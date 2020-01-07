Подробности зверского убийства 10-летней Нармин

Как передает Oxu.аz, патологоанатомы установили причину и время наступления смерти 10-летней девочки. Об этом сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

Как уже сообщалось, обгоревшее тело пропавшей 21 ноября 2019 года жительницы села Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы было найдено вечером 6 января.

По полученным данным, девочка была убита примерно пять дней назад. В области головы Н.Гулиевой экспертами зафиксированы пять повреждений (в одном месте череп проломлен), которые были получены вследствие ударов железным предметом.

Что касается того, был ли ребенок изнасилован, то этот факт судебно-медицинской экспертизе установить не удалось, поскольку тело убитой ниже пояса сгорело полностью.

Установлены и другие детали преступления – Нармин была найдена в той же одежде, в которой пропала 21 ноября.

Следствие предполагает, что все это время ребенка держали не где-нибудь в отдалении, а на территории села Дондар Гушчу, предположительно, в подвале дома. Потому что на месте обнаружения сожженного тела Нармин криминалисты не нашли следов от колес автомобиля.

Зато были зафиксированы следы, указывающие на то, что убийца привез тело жертвы в строительной тележке. Предварительно преступник поместил тело в полиэтиленовый мешок. А далее, как уже известно, убийца сжег тело Нармин у дороги недалеко от ее дома.

Пока сложно сказать, кто причастен к зверскому убийству ребенка. В настоящее время оперативники прочесывают окрестности села в поисках помещения, где держали Нармин.

Любопытно и то, что ногти девочки были подстрижены, в связи с чем члены следственно-оперативной группы пришли к выводу, что это сделал убийца, чтобы жертва не поранила его при оказании сопротивления, возможно, в моменты полового сношения.

Отмечается, что в показаниях родственников нет каких-либо подозрительных противоречий. Следователи продолжают поиски улик и вещественных доказательств.

7 января Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел республики распространили совместное сообщение о том, что первым тело убитой обнаружил сосед Гулиевых Илькин Сулейманов.

8 января останки убитой были преданы земле.