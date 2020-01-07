Ильхам Алиев: “В Баку строились уродливые здания”

Проживание на территории, именуемой «Советская», было очень тяжелым. Расположенные внутри друг друга старые строения оказывали отрицательное влияние как на экологическую ситуацию, так и создавали большие проблемы для проживающих там людей, а также транспорта. Ширина дорог составляла всего 2-3 метра. Мы проделали большую работу и на основе компенсации переселили оттуда граждан.

«Некоторым были предоставлены новые дома, а некоторым денежные компенсации. Действующий сегодня там Центральный парк является одним из самых красивых парков в мире. Все это является частью проделанных работ. На перечисление всех проделанных работ понадобятся дни. Проделанная работа показывает, какое большое внимание уделяется развитию Баку, очищению воздуха и в конечном счете комфортному проживанию граждан», - сказал президент.

Глава государства выразил сожаление, что в предыдущий период в некоторых случаях грубо нарушались градостроительные нормы.

«В различных частях Баку строились уродливые здания, которые противоречили нашему историческому прошлому и не соответствовали никаким архитектурным стандартам. Эти здания строились так, что наносили вред общему виду, а также не соблюдались градостроительные коэффициенты. В последнее время по моему поручению и, в частности, в результате смены руководства Госкомитета по градостроительству и архитектуре уже начали соблюдать эти правила. Это должны учесть и предприниматели.

Город Баку – это наше историческое богатство. Мы не можем позволить себе из-за какого-то желания, какой-то алчности разрушить прошлое или поставить под сомнение прошлое нашего города. Этого никогда не будет. Все бизнес круги, все, занимающиеся строительством должны знать, что уже положен конец практике, когда дома и здания строились где попало. Все дома и здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, с архитектурным образом Баку. Поэтому данному вопросу следует уделять очень большое внимание. Город Баку должен развиваться только в соответствии с Генеральным планом. Ни одно здание, не соответствующее Генеральному плану, не должно строиться в Баку. Комитету даны новые полномочия и без согласия Комитета не может быть построено ни одно здание. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешение на строительство без согласования с Комитетом. Вы должны очень эффективно пользоваться этой функцией. У вас должны быть мониторинговые группы не только в Баку и в крупных городах, но и во всей стране. Потому что в некоторых случаях захватывают землю, и в спешке строятся дома. Потом эти здания и дома каким-то незаконным образом оформляются, и мы остаемся перед фактом. Поэтому должны быть мониторинговые группы. Я еще раз поручаю всем местным органам исполнительной власти, что без заключения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре не может быть построен ни один дом. Мы должны положить этому конец», - сказал глава государства.