Путин о попытках помешать отношениям России и Турции

На церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток» президент России Владимир Путин рассказал о попытках международных игроков помешать отношениям России и Турции, передает Интерфакс.

По словам российского лидера, сотрудничество между странами поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на сложную обстановку в мире и попытки других государств помешать этому.

«Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство Трансчерноморского газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты», — резюмировал Путин.