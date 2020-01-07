Самед Сеидов: «Азербайджан не приглашал Европарламент на выборы» официальная реакция
«При всем моем уважении к решению Европарламента об отказе наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, отказаться от чего-либо можно, если тебе что-то предлагают», - заявил в беседе с haqqin.az глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Самед Сеидов.
По словам азербайджанского парламентария, официальный Баку не направлял приглашение Европарламенту для наблюдения за выборами: «Следовательно, Европарламент не мог отказаться. Кстати, все, кому мы направили приглашение, - а это Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ по проведению выборов ОБСЕ и другие влиятельные международные институты - приняли наши приглашения».