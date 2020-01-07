Путин поблагодарил Эрдогана
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана за политическую волю, проявленную при реализации проекта "Турецкий поток".
"Хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. За политическую волю, проявленную президентом Турции при реализации проекта, имеющего национальное значение и отвечающего национальным интересам своей страны. Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и других областях", - цитирует РИА Новости российского лидера.