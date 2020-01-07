Силы безопасности Турции уничтожили опасную террористку

В районе Кандиль на севере Ирака нейтрализована Есме Эрат, «ответственная» за женское крыло террористической организации ПKK – PAJK. Вместе с Эрат ликвидирован ее водитель под кодовым именем «Зилан Кобани», передает «Анадолу».

Сообщается, что операцию провели ВС Турции при поддержке разведки во второй половине сентября 2019 года.

Эсме Эрат (кодовое имя «Делал Нурхак») родилась в 1965 году и присоединилась к ПКК в Диябакыре в 1989 году.

В 1993 году Эрат прибыла из Германии в Сирию, где прошла военную и идеологическую подготовку у Абдуллы Оджалана. Тогда террористка являлась одним из основных функционеров женского крыла ПКК.

В 2014-2015 годах Эрат была назначена «ответственной» за координационную деятельность PAJK, а в 2018 году – «ответственной» за координацию в районах Махмур и Кандиль на севере Ирака.