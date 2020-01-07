Как отметил в интервью haqqin.az известный иранист, весь прошлый год продолжалась эскалация напряженности и взаимных претензий США и Ирана. А когда военные «Аль-Кудс» сбили американский беспилотник, президент США предложил начать бомбардировки иранских объектов, однако в последний момент отозвал свое предложение.

«Думаю, что большой войны между Тегераном и Вашингтоном с массированными атаками, участием армии, ВМФ и авиации с той и другой стороны не будет. Однако Иран имеет возможности нанести урон американским объектам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе с помощью той же «Аль-Кудс» и шиитских общин в арабских странах. У КСИР есть возможности проведения диверсионно-террористических акций в отношении американских центров и военных баз, которые разбросаны по всему Ближнему и Среднему Востоку.

У Ирана сильные политические и религиозные позиции в странах, где есть шиитские коммуны, которые в большинстве контролируются Тегераном. Поэтому условия для ответных акций имеются, и необязательно силами непосредственно иранской армии. У Тегерана есть многочисленные группировки, сформированные из шиитов Сирии, Ирака, Йемена, Пакистана, Афганистана и др. Еще Иран может оказать давление на США в Ормузском проливе, через который проходит до 30 процентов всех танкеров, транспортирующих нефть».

В.Сажин считает, что главная опасность заключается в том, что жесткий ответ, о котором говорил Хаменеи, повлечет за собой не менее, а, возможно, и более жесткий ответ со стороны США. Начнется эскалация мощных ударов, которые повлекут тяжелые последствия. Но дело до крупномасштабной войны не дойдет. Угроза некоторых американских политиков в случае чего разбомбить иранскую нефтяную инфраструктуру носит, скорее, психологический характер.

«Во-первых, нефтяные месторождения ИРИ связаны с мировым нефтяным рынком и мировой политикой. Во-вторых, какой смысл бомбить нефтяные месторождения, когда Иран из-за американских санкций до мизера сократил добычу и экспорт нефти: если в апреле 2018 года он продавал 2-2,5 млн баррелей в день, то к концу 2019 года Иран экспортировал всего от 100 до 350 тысяч баррелей в сутки. Так что бомбежка нефтепромыслов - это просто угрозы, которые в прошлом году звучали чуть не каждую неделю», - сказал эксперт.

Между тем, как полагает В.Сажин, Кассем Сулеймани с большой вероятностью мог стать главой иранского парламента или даже президентом страны.

«Много лет назад ходили слухи, что консерваторы хотели видеть Сулеймани вторым человеком в государстве, то есть президентом Ирана. Хотя в истории этой страны пока не случалось, чтобы военные находились на должности президента, но такой ход событий был вполне возможен. Тем более что Сулеймани имел большой вес в иранском обществе, и не только как военный, но и как политик. У него был авторитет и среди относительных либералов - сторонников Хасана Роухани. Поэтому в политическом плане у генерала были хорошие перспективы», - не исключает политолог.

«Теперь иранские власти попытаются использовать убийство Сулеймани, чтобы снизить внутреннее напряжение и консолидировать общество, предупреждая о внешней угрозе. Возможно, накануне парламентских выборов на протесты выйдет меньше людей, так как личность Сулеймани было окутана легендами. Но пройдет немного времени, и волна протестов пойдет по нарастающей».