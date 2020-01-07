Первая часть воспоминаний была размещена на сайте 7 января этого года. Сегодня мы предлагаем познакомиться с продолжением рассказа известного писателя, непосредственно участвовавшего в издании первой правдивой хроники тех январских дней.

Haqqin . az приурочил к этой трагической дате публикацию воспоминаний народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, рассказавшего, как группа азербайджанских журналистов и писателей, ценой неимоверных усилий, рискуя свободой и жизнью, сумела подготовить, выпустить и переправить в Москву книгу «Черный Январь. Баку-1990», прорвав тем самым информационную блокаду и доведя правду о страшных событиях до членов Президиума Верховного Совета СССР.

Очень скоро азербайджанский народ будет отмечать одну из самых скорбных дат в своей истории – 30-ю годовщину расстрела советскими войсками мирных жителей Баку. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, под предлогом наведения порядка, были введены советские армейские подразделения, которые устроили расправу над гражданами столицы Азербайджана, убив 170 человек. Всего же пострадавших в той кровавой бойне было несколько сотен.

Получил сотни и тысячи разных откликов на события января 1990 года. И подумал, что обязан уточнить еще некоторые детали. Меня упрекают, что не говорил о своем авторстве, не рассказывал историю создания книги. Мне казалось, что это и так многие знают, а выставлять себя просто неприлично. Ведь мы делали это не для того, чтобы потом бить себя в грудь и доказывать какие мы патриоты.

Теперь по пунктам. Прошло тридцать лет после событий, но до сих пор в мире несколько иное отношение к бакинским событиям, чем к похожим трагедиях в других союзных республиках. В Тбилиси в 1989 двадцать один погибший. В Вильнюсе и Риге в январе 1991 года, соответственно, пятнадцать и семь убитых. Подло и нелепо сравнивать число жертв. Каждый убитый - чей-то отец, сын, брат. Но весь мир скорбел о событиях в этих республиках и старался замалчивать трагедию в Баку, где число погибших, раненых и пропавших без вести было на порядок больше! И до сих пор многие полагают, что это была всего лишь силовая акция «по предотвращению погромов».

Стали появляться свидетельства очевидцев. Тарана ханум Маммед рассказала, как, минуя цензуру, выпускался «Черный январь». Было понятно, что эта книга Главлит пройдет, и азербайджанцы, работавшие в этом ведомстве, сделали все от них зависящее, чтобы книга не попалась на глаза цензорам. И издание было напечатано без цензуры.

Шакир Эминбейли вспоминает, как выносили тираж из типографии, находившейся под охраной сотрудников МВД и КГБ. Выносили под рубашками и куртками, раздавали своим знакомым. Два чемодана книг, которые привез и передал мне Аждар Ханбабаев, были спрятаны в багажнике его автомобиля – уложили в коробки, набросав сверху детские раскраски. Офицер не стал копаться и разрешил проехать…

Позвонила дочь Аждара Ханбабаева и спросила, почему столько лет наша книга не представлялась на Государственную премию, ведь я сам член Государственной комиссии по премиям. Отвечу честно - было стыдно. Требовать поощрения за свой патриотизм.

Позвонил сын Рашида Махмудова - генерал Бахруз Махмудов. И я впервые услышал, что военный комендант Баку Дубиняк получил прямое указание маршала Язова и позвонил Рашид муаллиму, гневно заявив, что книга «Черный январь» носит клеветнический характер, направлена против армии и государства. Дубиняк сразу объявил, что у него есть полномочия арестовать всю группу, готовившую это издание. Рашид муаллим тогда посоветовал начать с него. Члена ЦК и депутата Верховного Совета.

Дубиняк положил трубку. Спустя несколько дней Рашид Махмудов скажет своему сыну, что всегда старался быть честным перед собой и своей страной, старался достойно исполнять все свои обязанности. «Если меня арестуют, ты должен знать - я ни в чем не раскаиваюсь», - сказал отец сыну.

Через много лет в нашей (!!!) печати появилась подлая и клеветническая статья, в которой утверждалось, что книгу «Черный январь» готовил Ханбабаев, «а партократ Махмудов ему только мешал». Когда это прочел Рашид муаллим, он просто онемел. Его душили обида и слезы. Но я не стал молчать - ответил подлецам, что все это ложь. Что мы готовили книгу по инициативе Рашида Махмудова и непосредственно в его кабинете. А Ханбабаев был главным действующим лицом этого своебразного «заговора», а оба они – Махмудов и Ханбабаев - были настоящими патриотами своей страны.

Позже Аждара муаллима застрелили в нашем городе, и сделали это тоже «наши». За то, что он искренне хотел вернуть и помогал возвращению общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку. Его убили не приехавшие из соседней страны… И Зию Буниятова тоже убивали вовсе не наши соседи… И Афияддина Джалилова… Неужели мы обречены ходить по этому порочному кругу?

Но вернемся к тому, что было в том январе. И пусть мои «заклятые друзья» обвиняют меня в самолюбовании и нескромности. Спустя несколько дней после выхода книги в здании бывшего Дома политического просвещения, где сейчас Конституционный суд, состоялось большое собрание. Я там показал эту книгу. И с горечью заметил, что мы сами зачастую виноваты в своих бедах. Ведь некоторые так радовались отставке Гейдара Алиева из Политбюро, не понимая, как он был важен для всех нас. Нужно было слышать, как меня оскорбляли и не давали говорить…

Я бы, наверное, и не помнил этот эпизод. Если бы у меня не было свидетеля. Наш известный врач-онколог Джамиль Алиев через много лет в моем присутствии рассказал об этом случае нынешнему Президенту Азербайджана.

А на следующий день ко мне приехал брат Гейдара Алиева - академик Джалал Алиев и выразил благодарность от имени всей семьи Алиевых. Язвительная Фатьма ханум Абдуллаева однажды спросила, когда я потребую свои дивиденды. Никогда! Я делал это будучи абсолютно уверенным в своей правоте. Как и сейчас. Не стараясь никому понравиться.

Кстати, мою речь передавали по телевидению. Я говорил по-азербайджански. И после каждой фразы спрашивал: «И в этом тоже виноваты армяне или все же мы сами?» Эту речь многие запомнили. Одним из первых ее поддержал новый лидер Азербайджана - Аяз Муталибов, который лично позвонил мне.

История книги закончилась. История Азербайджана продолжалась. Мы так и не сделали выводов из той трагедии. Потом была позорная сдача Шуши, где опять не нашли виновных. Потом была трагедия Ходжалы, но до сих пор публично не названы имена убийц. Потом были события в Гяндже, едва не приведшие к гражданской войне, когда нас всех спас вернувшийся Гейдар Алиев. Только не нужно думать, что я пытаюсь кому-то понравиться. Я всегда говорю и пишу только так, как думаю. Иначе меня бы не читали миллионы людей.

В зал Верховного Совета СССР я прошел благодаря Эльмире Кафаровой. Она знала, что было в моих пакетах. Она видела эту книгу до заседания. А потом Тофик Исмаилов лично разложил ее перед всеми членами Президиума. Помню глаза Пюсты ханум Азизбековой. Как она на меня посмотрела! И кивнула в знак одобрения. Никогда в жизни не забуду.