Fox News: Командование армии США решило не сбивать иранские ракеты

Командование вооруженных сил США приняло решение не пытаться сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым Соединенными Штатами объектам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны в этой зоне. Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, но не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля. "Мы в последние два года сосредоточивали свое внимание на разгроме ИГИЛ и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГИЛ", - пояснил один из источников телеканала.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.