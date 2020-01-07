AZAL – самая пунктуальная авиакомпания в Европе

Азербайджанская авиакомпания AZAL признана самой пунктуальной европейской авиакомпанией 2019 года, выполнив по расписанию 86,81 процента рейсов.

Об этом говорится в отчете британской компании Official Airline Guide (OAG), которая является крупнейшей в мире сетью с базой данных об авиапутешествиях.

Вторую строчку рейтинга с результатом 86,3 процента занимает российский «Аэрофлот», третью - испанская Iberia, которая совершила 84,06 процента рейсов без задержек.

Также в европейскую десятку входят «Сибирские Авиалинии» (Россия), Air Baltic (Латвия), Jet2.com (Великобритания), Alitalia (Италия), SunExpress (Турция), Eurowings (Германия) и Air France (Франция).

OAG включает в рейтинг только аэропорты и авиакомпании, по которым доступна информация о выполнении не менее 80 процентов рейсов. Для составления рейтинга OAG отобрала 250 крупнейших авиакомпаний по показателю выполненных пассажирокилометров и аэропорты, которые отправили не менее 2,5 млн пассажиров в течение года.

Выполненным по расписанию считается рейс, если вылет или прилет произведен с отклонением от графика не более чем на 15 минут. Отмененные рейсы включены в число задержанных рейсов.