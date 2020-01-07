Эрдоган произнес русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»

На открытии «Турецкого потока» в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на дальнейшее продуктивное развитие отношений Анкары и Москвы и процитировал русскую пословицу.

«Как говорится в русской пословице: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена». Надеемся, что Турция и Россия будут и дальше идти по одному пути как два добрых попутчика», – сказал турецкий лидер.

В качестве примера Эрдоган привел успешный товарооборот между двумя странами. По словам президента Турции, на данный момент этот показатель вырос до 100 миллиардов в год и продолжает расти особенно быстро последние 2-3 года.