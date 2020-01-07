Украина прекратила полеты над Ираном

Украина приостановила полеты над Ираном до установления причин крушения Boeing в Тегеране, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщает «НВ Украина», Гончарук отметил, что необходимо выяснить, что «на самом деле произошло». При этом, по словам премьера, перед авиакатастрофой основания для запрета полетов над Ираном не было. «По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут», — сообщил он.

Ранее рейсы в Тегеран приостановила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежит разбившийся самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В нем находились 176 человек. Все они погибли. Иранские власти сообщили, что причиной крушения стал пожар в двигателе. В посольстве Украины исключили версию теракта и ракетного обстрела.