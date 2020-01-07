Жириновский назвал Европейский союз «колхозом»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что строительство «Северного потока-2» задерживается из-за сложности принятия решений в Евросоюзе, передает РИА Новости.
Жириновский отметил, что запуск «Турецкого потока» уже состоялся, так как ключевые решения принимались двумя людьми.
В свою очередь, решения по «Северному потоку -2» решает целый ЕС.
«А это колхоз, вот и стройка остановилась», — заявил политик.
Поэтому, по его мнению, очевидно, что первый подход, когда договариваются два человека, лучше.