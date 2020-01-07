Роухани: «Сулеймани мог уничтожить сотни американских военачальников»

"Если США захотят впредь совершить еще одно преступление, они должны знать, что получат жесткий ответ от наших вооруженных сил", - отметил он. - "Если же США имеют благоразумие, то не станут больше предпринимать что-либо на данном этапе".

США получат жесткий ответ, если вновь захотят совершить еще одно преступление. Об этом, как передает информационное агентство ISNA, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, выступая на заседании совета министров.

"США не смогли достичь своих целей убийством" командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, продолжил Роухани.

По его словам, "США своим преступным актом в Багдаде, совершенным вопреки всем международным правилам, сделали мучеником выдающегося иранского командира, который был гостем иракского правительства и народа".

"Я верю, что США должны получить главный отпор от народов региона. Они убили нашего дорогого генерала Сулеймани, и ответом на это должно стать отсечение ноги США, стоящей на регионе", - заявил президент исламской республики.

"Мученик Сулеймани был не только военачальником, но и талантливым политиком и стратегом в переговорах с различными группами и даже высокопоставленными представителями властей внутри региона и за его пределами, - подчеркнул Роухани. - Если бы Сулеймани хотел, то мог бы уничтожить сотни американских военачальников в разных частях региона, но он был одним из самых умеренных военных командиров в регионе и во всем мире".

"Сулеймани привык действовать очень осторожно и никогда не доходил до крайности. Его целью была защита безопасности Ирана, стабильности региона, свобода Иерусалима, обеспечение защиты региона местными силами. Американцы думали, что они уничтожили тело генерала Сулеймани ракетой, но они сожгли сердца миллионов свободных людей во всем мире", - заявил Роухани.

Парламент Ирака своим недавним решением положить конец военному присутствию иностранных сил подготовил путь к изгнанию США из страны и всего региона, добавил Роухани. "Парламент Ирака храбро подготовил путь для изгнания США как из самого Ирака, так и из всего региона в будущем", - подчеркнул он.

"США думали, что сумеют создать раскол в Ираке убийством Касема Сулеймани, но в действительности, наоборот, Ирак стал более сплоченным и стойким перед лицом Америки", - отметил Роухани.