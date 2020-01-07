Перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили

Два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив на фоне роста напряженности отношений США и Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о саудовской компании Bahri, которая утром 8 января рекомендовала клиентам воздержаться от транзита через пролив Ормуз, и о бразильской государственной компании Petrobras. Помимо этого, возможность приостановить перевозки танкеров рассматривала Saudi Aramco, однако финальное решение компании пока не разглашается.

По данным издания, через Ормузский пролив проходит около 20 процентов танкерных поставок нефти в мире.