Трамп добавил, что Иран может быть прекрасной страной, но цивилизованный мир должен послать правящему режиму Ирана сигнал: Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и прекратить спонсировать терроризм.

"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", - сказал он.

Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

США обращаются к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке, добавил Трамп.

"Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", - заявил американский лидер. Он не пояснил, каких именно шагов ждут в связи с этим от Североатлантического альянса в Вашингтоне.

* * *

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, пока он находится на посту президента.

Дональд Трамп также призвал страны-гаранты ядерной следки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания соглашения.

Американский лидер отметил, что «Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю пришло время отступить» от ядерной сделки.

* * *

США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "иранского режима", заявил президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, новые ограничительные меры будут введены немедленно.

При этом никаких ответных военных действий президент не пообещал.

«Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных в ситуацию сторон и очень хорошей вещью для мира», — подчеркнул Трамп.

* * *

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке. Об этом сообщает Bloomberg на своей странице в Twitter.

По его словам, при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал.

По словам американского лидера, во время ракетного удара своевременно сработала система раннего предупреждения, поэтому ущерб минимальный.

Новость обновляется...