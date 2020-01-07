Трамп: «США не нуждаются в ближневосточной нефти»

Соединенные Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти. С таким заявлением выступил в среду в ходе телеобращения к согражданам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

С точки зрения Трампа, рост американской экономики за последние три года и другие достижения его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые "благоприятные возможности".

"Мы являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы от поставок энергоресурсов из-за рубежа, и нам не нужна ближневосточная нефть", - сказал глава американской администрации.