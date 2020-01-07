Саркози будут судить за коррупцию

5 октября 2020 года начнется судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции. Процесс продлится три недели. Об этом в среду, 8 января, сообщил парижский суд. 64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После проигрыша Франсуа Олланду он столкнулся с целым рядом обвинений, которые отвергает. В октябре прошлого года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансирование президентской кампании Саркози 2012 года.

Следователи говорят, что он потратил в два раза больше установленного лимита и использовал поддельные счета. По этому обвинению Саркози может получить до года тюремного заключения и штраф. Дата начала слушаний еще не названа.