Министр обороны Ирана: "Мы уже преподали урок США"

В Иране не исключили введения дополнительных мер против США после обстрела американских объектов на территории страны. Такое заявление сделал министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз, опубликованный на сайте ведомства.

«Следующий ответ будет пропорционален поведению США», — заявил Хатами. По его мнению, Тегеран уже преподал Вашингтону урок.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые, мощные санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел.