Президент Эстонии отказалась брать крымское вино в подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок бутылку произведенного в Крыму вина. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.
Бутылку вина президенту преподнесло посольство России. Помимо алкоголя, Кальюлайд отправили в посылке букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла, крымское вино позже вернула канцелярия президента.
Эстония неоднократно выражала полную поддержку Украине по вопросу статуса Крыма — Киев не признает итоги референдума 2014 года, по которому полуостров перешел под юрисдикцию России. Так, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Таллинне назвали «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».