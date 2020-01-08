ООН приветствует заявление Трампа по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации. Поэтому да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, приветствует ли генсек ООН заявление Трампа.

Ранее, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. В то же время американский лидер пообещал ввести против Тегерана новые санкции.