Похищенные пиратами в Нигерии россияне на свободе

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.

Пираты напали на MV AMBIKA в ночь на 3 января в дельте реки Нигер. Они взяли в заложники трех членов экипажа — двоих россиян и одного индуса. Шесть членов спасательной группы направились на земснаряд, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой погибли четыре сотрудника ВМС. Пиратам удалось захватить судно.