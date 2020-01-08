Европейским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Ираком
Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной такой рекомендации называются «меры предосторожности в свете недавних событий на Ближнем Востоке». Представитель агентства Джанет Норткот отметила, что ряд авиакомпаний уже скорректировали полетные планы.
Ранее 8 января Федеральное агентство воздушного транспорта России также выпустило рекомендацию авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Федеральное авиационное управление США, в свою очередь, потребовало от американских авиакомпаний оперативно покинуть воздушное пространство Ирана и Ирака.