В Twitter начала распространяться фотография, сделанная якобы на месте крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Утверждается, что на ней запечатлен фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, специализирующийся на расследованиях. Он отметил, что происхождение фотографии еще предстоит проверить и прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно, но пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из «Тора».

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета и расстояние до него от иранских военных баз и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения», — написал Хиггинс. В заключение он закрепил твит, в котором подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, что, по его словам, практически невозможно, к этой информации следует относиться с осторожностью.