Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что канадцы получат ответы на все интересующие их вопросы. Он также заверил, что лично обеспечит самое тщательное расследование катастрофы.

Как отмечает Daily Mail, в Канаде велика как иранская, так и украинская диаспоры, поэтому МАУ предлагают клиентам скидки на билеты на рейсы между Торонто и Тегераном с пересадкой в Киеве.