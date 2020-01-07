Рост основных котировок начался в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию с этим государством. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 198,98 пункта (0,70%) и установился на отметке 28 782,66 пункта. До открытия торгов в среду данный показатель рухнул почти на 400 пунктов, отмечает телеканал CNBC. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 20,89 пункта (0,65%) и оказался на отметке 3 258,07 пункта. Это самый высокий уровень в истории данного индекса, пишет CNBC. Индекс электронной биржи NASDAQ повысился на 70,75 пункта (0,78%), до 9 139,33 пункта. Этот индекс также обновил исторический максимум.

До обращения Трампа к согражданам в среду основные индексы в Нью-Йорке снижались.