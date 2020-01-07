Дания выводит войска из Ирака

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила в среду, что часть датских военнослужащих, размещенных на военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке, будет переведена в Кувейт. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

"Мы убеждены, что усилия коалиции критически важны для обеспечения безопасности в регионе. При этом безопасность наших солдат является нашим основным приоритетом. Мы решили перевести часть военнослужащих в Кувейт. Важно подчеркнуть, что это временно", - заявила Фредриксен.