Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования

Британский принц Гарри и его супруга, американка Меган Маркл, объявили на своей странице в Instagram, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу как герцогу и герцогине Сассекским.

Члены королевской семьи отметили, что размышляли над этим много месяцев, но намерены перейти к прогрессивной роли внутри монархии.

"Мы намерены отойти от того, чтобы считаться высокопоставленными членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми", - говорится в заявлении.

При этом Гарри и Меган Маркл пообещали, что будут и дальше в полной мере поддерживать Ее Величество королеву.