Мировая война откладывается по горячим следам
Как уже сообщил haqqin.az, президент Трамп выступил с обращением к нации в связи со вчерашней ракетной атакой Ирана против двух военных иракских баз, на которых расквартированы военнослужащие США. До этого американцы ждали от него ответа на два главных вопроса: были ли жертвы среди военных или что президент собирается предпринять, чтобы наказать Иран за это нападение.
Ответ на первый они получили от Трампа - никаких жертв ни среди американских военных, ни среди иракских гражданских лиц нет, нет ни убитых, ни раненых. Америка вздохнула свободно. Но ответ на второй вопрос заставил многих задуматься.
Как сообщил всезнающий политический комментатор телекомпании CNN Джон Кинг в то время, когда нация ждала выступления президента (он опоздал к трибуне на полчаса), никакого объявления войны Ирану не будет. Трамп скорее всего возьмет примирительную ноту.
Так оно и оказалось. Президент США сообщил о введении новых экономических санкций против Ирана (никаких конкретных деталей он не привел), но определенно дал понять, что сурового наказания этой страны военными средствами не последует. Более того, обращение Трампа оказалось еще более нейтральным, чем многие ожидали: он вдруг заявил о том, что хотел бы видеть Иран "процветающей и благополучной страной, которая могла бы полностью реализовать свой потенциал".
Что это, если не знак, который может быть расценен как готовность к примирению?
Остальные пассажи вроде того, что пока он, Трамп, "является президентом, Иран не будет иметь ядерного оружия" оказались абсолютным повторением уже сказанных хозяином Белого дома слов. Как считает Трамп, несмотря на совершенные накануне ракетные атаки, Иран отступил. В чем это проявляется? Утром среды, как первым сообщило агентство Bloomberg, а потом повторили американские СМИ, иранцы намеренно запускали свои ракеты по иракским базам так, чтобы те не попали в бараки, а упали бы в пустынных песчаных землях, где никого не было. То есть речь шла об ограниченном акте мести за убийство Сулеймани.
Американские эксперты оценили это как безусловно позитивную новость. Но сомнения в отношении того, что взятый Трампом курс тщательно обдуман, остается. Не случайно все заметили, что во время ожидания президента его помощник то подходил к трибуне и забирал оттуда записи (вероятно с тезисами его босса), то возвращался и клал другие бумаги.
В первую очередь сомнения в правильности стратегии вызвало уже само решение устранить одного из самых авторитетных в Иране лиц Касема Сулеймани. "Президент Трамп хотел продемонстрировать свое сильное и решительное руководство страной, - пишет The Washngton Post. - Но он дал совершенно хаотичный и противоречивый ответ американцам после проведенной операции, и это вызвало сомнения в отношении способности администрации подготовиться к ее результатам".
Эта неспособность, как ее видят вашингтонские эксперты, с которыми мне довелось разговаривать, сводится к следующему. Во-первых, нации не дали никаких объяснений, почему в Белом доме решили, что Сулеймани непременно готовил масштабные нападения на базы США на Ближнем Востоке. Говорилось о том, что иранец собирался подготовить масштабные нападения на Ближнем Востоке, но никаких фактов никто из высших чинов в администрации не привел. Не сделал этого и Трамп в своем обращении к нации.
Во-вторых ощущение неразберихи в штабе Трампа усилилось, когда Пентагон послал иракским официальным лицам письмо, в котором говорилось, что Вашингтон будет сотрудничать с Багдадом по выводу своих военных из Ирака - требование, предъявленное США после убийства Сулеймани иракским парламентом и премьер-министром Адилем Абдул-Махди. Однако потом американские генералы заявили, что это был лишь черновик письма, отправленный иракцам по ошибке.
Наконец, Трамп полностью запутался с тем, какие объекты он хочет бомбить в Иране. Сначала он заявил, что таких объектов 52 и среди них будут фигурировать объекты культурного наследия страны. Это вызвало гул возмущения во всем мире, и разумные лица в окружении президента решили смелое заявление своего босса дезавуировать. Министр обороны Марк Эспер полностью исключил возможность таких бомбардировок, которые, по его словам, станут "нарушением международных законов". Вскоре после этого Трамп, принимая в Овальном кабинете греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сказал репортерам, что США "будут осторожно вести себя с культурным достоянием человечества".
Политика администрации по отношению к Ирану стала в глазах американцев настолько непонятной, что вице-президенту США Майку Пенсу было поручено объясниться с нацией. На следующей неделе он выступит с развернутой лекцией на эту тему.
Что из этого всего следует для США и всего мира? "В США сложилось общепринятое мнение, что Трамп некомпетентен, - считает Дон Эберхарт, крупный донор Республиканской партии. - Иран (конфликт с Ираном) может развеять это предубеждение. Если Иран не станет тотальным бедствием для Америки, а ее экономика останется стабильной, Трамп будет untouchableм - "неприкасаемым" в ноябре (на выборах президента). Трамп, по сути, поставил все карты своего президентства на то, что он сможет сдержать Иран".
Но пока нация не видит убедительных свидетельств этого умения. В начале этого года, пишет известный колумнист Дэна Милбанк, Америка столкнулась с двумя крупнейшими делами, логически связанными между собой: возможная война и возможное отстранение лидера от власти. Но сам Трамп до сего времени говорил Америке - импичмент и война - это не ваше дело! А сегодняшнее его обращение к нации оставляет ощущение того, что оно готовилось в спешке, и в результате оставляет впечатление некоего компота из ранее сделанных заявлений и общеизвестных фактов, таких, как уничтожение лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, о котором Трамп вспомнил совершенно ни к месту и ни ко времени.
Но главное - другое. Похоже, что выводы haqqin.az о том, что большой войны между США и Ираном не будет, верны. Посмотрим, что же будет дальше.