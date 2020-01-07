Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 01:00

Как уже сообщил haqqin.az, президент Трамп выступил с обращением к нации в связи со вчерашней ракетной атакой Ирана против двух военных иракских баз, на которых расквартированы военнослужащие США. До этого американцы ждали от него ответа на два главных вопроса: были ли жертвы среди военных или что президент собирается предпринять, чтобы наказать Иран за это нападение. Ответ на первый они получили от Трампа - никаких жертв ни среди американских военных, ни среди иракских гражданских лиц нет, нет ни убитых, ни раненых. Америка вздохнула свободно. Но ответ на второй вопрос заставил многих задуматься.

Как сообщил всезнающий политический комментатор телекомпании CNN Джон Кинг в то время, когда нация ждала выступления президента (он опоздал к трибуне на полчаса), никакого объявления войны Ирану не будет. Трамп скорее всего возьмет примирительную ноту. Так оно и оказалось. Президент США сообщил о введении новых экономических санкций против Ирана (никаких конкретных деталей он не привел), но определенно дал понять, что сурового наказания этой страны военными средствами не последует. Более того, обращение Трампа оказалось еще более нейтральным, чем многие ожидали: он вдруг заявил о том, что хотел бы видеть Иран "процветающей и благополучной страной, которая могла бы полностью реализовать свой потенциал". Что это, если не знак, который может быть расценен как готовность к примирению? Остальные пассажи вроде того, что пока он, Трамп, "является президентом, Иран не будет иметь ядерного оружия" оказались абсолютным повторением уже сказанных хозяином Белого дома слов. Как считает Трамп, несмотря на совершенные накануне ракетные атаки, Иран отступил. В чем это проявляется? Утром среды, как первым сообщило агентство Bloomberg, а потом повторили американские СМИ, иранцы намеренно запускали свои ракеты по иракским базам так, чтобы те не попали в бараки, а упали бы в пустынных песчаных землях, где никого не было. То есть речь шла об ограниченном акте мести за убийство Сулеймани. Американские эксперты оценили это как безусловно позитивную новость. Но сомнения в отношении того, что взятый Трампом курс тщательно обдуман, остается. Не случайно все заметили, что во время ожидания президента его помощник то подходил к трибуне и забирал оттуда записи (вероятно с тезисами его босса), то возвращался и клал другие бумаги. В первую очередь сомнения в правильности стратегии вызвало уже само решение устранить одного из самых авторитетных в Иране лиц Касема Сулеймани. "Президент Трамп хотел продемонстрировать свое сильное и решительное руководство страной, - пишет The Washngton Post. - Но он дал совершенно хаотичный и противоречивый ответ американцам после проведенной операции, и это вызвало сомнения в отношении способности администрации подготовиться к ее результатам".